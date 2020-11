Nie milknie dyskusja wokół Funduszu Wsparcia Artystów, na który rząd przeznaczył 400 milionów złotych. Cała sprawa zyskała zwolenników i przeciwników. Na swoim InstaStories odniosła się do niej Doda, która sama nie brała udziału w programie.

Doda jest kolejną gwiazdą, która odniosła się do Funduszu Wsparcia Artystów. Wokół tematu w ostatnich dniach rozgorzała ostra dyskusja. O ile pieniądze na wsparcie teatrów czy innych instytucji kultury większości osób nie oburzają, o tyle inaczej wygląda sytuacja z gwiazdami muzyki popularnej. Setki tysięcy złotych dla gwiazd disco polo czy muzyki pop to dla wielu osób przesada.

Na swoim InstaStories Doda poinformowała, że ona sama nie brała udziału w programie. Jednak każdy ma prawo do podejmowania własnych decyzji. „Chciałabym to zachować dla siebie, ponieważ moja odpowiedź może automatycznie urazić i zdyskredytować moje koleżanki czy kolegów z branży, którzy to zrobili. Uważam, że każdy ma swoje powody i święte prawo, by to robić. Są różne sytuacje, większość nie koncertuje od marca, nie zarabia, nie ma za co żyć” – powiedziała.

Wokalistka zaznaczyła, że w Polsce gwiazdy wcale nie zarabiają tak dużo, jak czasami się sądzi. „Zarobki gwiazd są wyolbrzymiane do jakichś niebotycznych sum, kreuje się nas jako osoby śpiące na pieniądzach, żyjących w nie wiadomo jakich, ku**a, luksusach. A nie jesteśmy w Hollywood. Jesteśmy w Polsce. Zejdźmy na ziemię” – dodała Doda.

Doda: „Niektórzy musieli wziąć kredyt, żeby nagrać płytę”

Doda na swoim InstaStories zauważyła również, że wśród gwiazd istnieją duże różnice w statusie majątkowym. „Artyści to też ludzie mający swoje rodziny, swoje kredyty – kredyty niekoniecznie na niesamowite domy w Konstancinie, ale niektórzy musieli wziąć kredyt, żeby nagrać płytę, kupić studio nagraniowe, żeby utrzymywać rodzinę” – zauważyła.

„Jest to bardzo niesprawiedliwe jak artyści są oceniani i w tym wszystkim spychani na pobocze wśród covidowej afery. Pamiętajcie, że rząd nie daje własnych pieniędzy, tylko gdzieś je musiał zabrać, by komuś dać, bo nie ma swoich pieniędzy” – zaznaczyła Doda.

Czytaj także: Lider Bayer Full mówił o pieniądzach dla artystów. Odpowiedział mu Owsiak

Źr.: Instagram/dodaqueen