Sprawa wysokich dotacji z Funduszu Wsparcia Kultury podzieliła środowisko artystyczne. Pomocy od państwa nie chce m.in. Kazik Staszewski z Kultu. Piosenkarzowi odpowiedział lider Bayer Full Sławomir Świerzyński. – Kto to pamięta taki zespół jak Kult? – zastanawiał się w Polsat News. Nieoczekiwanie do dyskusji włączył się Jerzy Owsiak.

Kazik odniósł się do pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia Kultury. „Rząd w końcu przyznał 400 milionów artystom, którzy o to go poprosili. Nie nam oceniać kto z nich jest w tak tragicznej sytuacji by rząd o taką zapomogę prosić” – napisano w oświadczeniu zespołu Kult.

„My nie prosiliśmy chociaż sytuacja w Kulcie daleka jest od choćby różowej” – zaznaczył wokalista. Dodał również, że każdy, kto chce wesprzeć jego zespół może kupić płytę.

Do postawy Kazika nawiązał Sławomir Świeżyński z Bayer Full, któremu przyznano 550 tysięcy złotych wsparcia. – A kto by chciał kupić ich płytę? Kto pamięta taki zespół jak Kult? – zastanawiał się na antenie Polsat News.

Lider Bayer Full sprowokował Jerzego Owsiaka. Takiej odpowiedzi się nie spodziewał

Na wypowiedź piosenkarza zareagował Jerzy Owsiak. Twórca festiwalu Pol’and’Rock zwrócił uwagę, że zainteresowanie płytą Kultu jest ogromne. „W tym momencie złożyliśmy zamówienie na dotłoczenie 11 000 płyt. Pierwszy nakład 8 000 boxów CD/DVD i 3000 winyli wyprzedał się w całości” – poinformował.

W związku z tym Owsiak zwrócił się do lider Bayer Full o pomoc w dalszej promocji płyty Kultu. „W sposób nietypowy dla całej dyskusji, która śmiga w internecie, mogę tylko prosić członka zespołu Bayer Full o dalsze wypowiedzi. Mało tego – podejrzewam, że może liczyć na order Gloria Artis od obecnie panującego Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu” – napisał.

„Dawajcie Panowie obydwaj, ile wlezie, bo nadajcie na tych samych falach!” – dodał.

