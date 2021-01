Prezydent Donald Trump żegna się dziś z Białym Domem. Po południu czasu polskiego na jego urząd zostanie mianowany Joe Biden. W swoim pożegnalnym przemówieniu Trump wspomniał między innymi o Polsce.

Już dziś Joe Biden zostanie zaprzysiężony na 46. prezydenta Stanów Zjednoczonych. Na stanowisku zastąpi Donalda Trumpa, który odchodzi dziś z Białego Domu. Wiadomo już, że ustępujący prezydent nie pojawi się na zaprzysiężeniu nowego.

W swoim pożegnalnym przemówieniu Donald Trump dziękował między innymi swojej administracji, rodzinie, rządowi orz wiceprezydentowi Mike’owi Pence’owi. „Ameryka dała mi dużo i chciałem oddać coś z powrotem. Razem z milionami ciężko pracujących patriotów zbudowaliśmy największy polityczny ruch w tym kraju i największą gospodarkę świata” – powiedział.

Trump mówił również między innymi o cłach nałożonych na Chiny, opracowaniu szczepionek przeciwko COVID-19, stworzeniu sił kosmicznych Stanów Zjednoczonych, a także o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela oraz zawarciu porozumień pokojowych na Bliskim Wschodzie. „To świt nowego Bliskiego Wschodu, a nasi żołnierze wracają do domu. Jestem wyjątkowo dumny, że jestem pierwszym prezydentem od dekad, który nie rozpoczął żadnej wojny” – mówił.

Trump wspomina przemówienie w Warszawie

W swoim przemówieniu Trump wspomniał także o Polsce. Wspomniał o swoim słynnym przemówieniu wygłoszonym w Warszawie. „Ostatnie cztery lata pracowałem, by właśnie to osiągnąć. Od wielkiej sali muzułmańskich przywódców w Rijadzie, przez wielki plac Polaków w Warszawie, południowokoreański parlament, podium Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Zakazane Miasto w Pekinie i cień Góry Rushmore walczyłem za was, za wasze rodziny, za nasze państwo” – powiedział.

Trump dodał również, że po jego kadencji świat „znów szanuje Stany Zjednoczone”. „Przywróciliśmy naszą suwerenność stawiając się za Ameryką w ONZ i wycofując się z jednostronnych światowych porozumień, które nie służyły naszemu interesowi. Państwa NATO płacą nam teraz setki miliardów więcej niż kilka lat temu, kiedy obejmowałem urząd” – mówił.

Czytaj także: Minister dostał prezent od Wyborczej: „Z trudem tamuję napływ łez do oczu”

Źr.: YouTube/The White House