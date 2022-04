Ołeksij Arestowycz, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w rozmowie z portalem Meduza ocenił, jak długo jego zdaniem potrwa wojna na Ukrainie. Ocenił, że „rosyjskie wojska nie mają już czym atakować”.

Doradca Zełenskiego uważa, że bitwa o Donbas nie potrwa już długo. „W ciągu dwóch-trzech tygodni zakończy się ta ofensywa. A wraz z nią, całkiem możliwe, zakończy się aktywna faza wojny” – uważa Arestowycz.

Ocenił że rosyjskie wojska „nie mają już czym atakować”.

„To, co zebrali teraz – to przedostanie rezerwy operacyjne. Jest jeszcze w okolicy Biełgorodu – Wałujek około 15 tys. wojska. Ale to nieszczęśnicy, którzy wyszli spod Kijowa, Sum i Czernihowa – mają psychikę rozstrzelanych. Bardzo nie chcą walczyć” – dodał doradca Zełenskiego.

Źr. tvp.info