Kilkanaście dni temu 29– latka kierująca toyotą potraciła pieszego wysiadającego z tramwaju. Wypadek nastąpił kilkanaście dni temu, ale policjanci dopiero teraz publikują „ku przestrodze” nagranie z tego zdarzenia. Mundurowi apelują o zachowanie ostrożności na drodze oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego.

20 czerwca 2022 roku przed godziną 21:00 policjanci otrzymali zgłoszenie, że przy ul. Oliwskiej nastąpił wypadek. Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca toyotą 29-letnia mieszkanka Gdańska, jadąc prawym pasem ruchu ul. Oliwskiej, na wysokości przystanku tramwajowego, podczas omijania tramwaju nie zastosowała się do obowiązku zatrzymania pojazdu. Tym samym nie zapewniła pieszym swobodnego dojścia do chodnika. Niestety z tego powodu potrąciła wysiadającego z tramwaju mężczyznę, który trafił do szpitala.

Czytaj także: Szatkowski: „Na polskim niebie są samoloty, nosiciele broni nuklearnej”

Policjanci sprawdzili stan 29-latki alkomatem. Kobieta była trzeźwa. W związku z rażącym naruszeniem przepisów ruchu drogowego policjanci zatrzymali prawo jazdy kierującej toyotą.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane przez kamerę tramwaju. „Nagranie publikujemy ku przestrodze, aby pokazać, że chwila nieuwagi na drodze może doprowadzić do tragedii. Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze oraz stosowanie się do przepisów ruchu drogowego” – informują policjanci w komunikacie.

Źr. Policja Pomorska