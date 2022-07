Tomasz Szatkowski, stały przedstawiciel Polski w NATO na antenie Polsat News zapewnił, że szczyt NATO w Madrycie zwiększył bezpieczeństwo Polski. Zaznaczył przy okazji, że już teraz w trakcie obecnego kryzysu nad Polską latają samoloty „nosiciele broni nuklearnej”.

Szatkowski zapewnił, że choć szczyt w Madrycie wyraźnie zwiększył bezpieczeństwo Polski, to nasz kraj już teraz jest wystarczająco bezpieczny. „Mamy 12 tys. żołnierzy NATO, mamy na naszym niebie samoloty sojusznicze, które razem z polskimi bronią naszego nieba w reżimie całodobowym” – wyliczał.

Padło pytanie o sprzęt NATO w Polsce. „Zawsze będziemy chcieli być członkiem sojuszu, współpracować z sojusznikami, nie wszystko będziemy w stanie zrobić sami np. w wymiarze nuklearnym. Jeżeli chodzi o ciężki sprzęt, to najważniejsze wzmocnienie przyniosą te decyzje, które zapadają w tym miesiącu w Warszawie” – odpowiedział.

„Sojusz jest paktem nuklearnym, ma zdolności nuklearne i jakiekolwiek użycie przez agresora broni nuklearnej wobec państw sojuszu, będzie skutkować tym, że ta wojna kompletnie zmieni charakter i sojusz odpowie adekwatnie” – powiedział Szatkowski.

Nie zdradził, czy w Polsce zostanie rozmieszczona broń nuklearna. „Na naszym niebie w czasie tego kryzysu są samoloty, które są nosicielami broni nuklearnej. Instrumenty odstraszania są obecne na terytorium Polski” – dodał.

Odniósł się również do dołączenia Szwecji i Finlandii do NATO. „Być może jest to kwestia kilku dni, jeśli będzie dobra wola i wysterczająca elastyczność państw, które są zaangażowane” – powiedział Szatkowski. Jak dodał, po zakończeniu procesu akcyjnego, rozpocznie się etap ratyfikacji.

Źr. Polsat News