Znamy wyniki najnowszego sondażu przed drugą turą wyborów prezydenckich. Wiele wskazuje na to, że Rafał Trzaskowski ma powody do niepokoju.

Druga tura wyborów prezydenckich w Polsce odbędzie się już 1 czerwca. W konfrontacji zmierzą się Rafał Trzaskowski oraz Karol Nawrocki. Kto zwycięży? Tego oczywiście nie wiadomo, jednak pewien obraz dają nam sondaże.

Wyniki najnowszego z nich opublikował serwis tvn24.pl. Badanie zostało przeprowadzone przez pracowni Opinia24. Okazuje się, że powody do obaw może mieć Rafał Trzaskowski. Karol Nawrocki uzyskał bowiem w sondażu 47% wskazań przez respondentów, którzy 1 czerwca na pewno pójdą do urn. W przypadku kandydata Koalicji Obywatelskiej wynik to 45%.

Z kolei 8% badanych, którzy wezmą udział w drugiej turze wyborów prezydenckich, jak dotąd nie ma jeszcze jednoznacznej opinii, na kogo oddać swój głos. Oznacza to, że jest to grupa, którą kandydaci wciąż mogą „zagospodarować”.

Duże znaczenie z pewnością będzie miało poparcie m.in. wyborców Sławomira Mentzena, Grzegorza Brauna oraz Adriana Zandberga.

