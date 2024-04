Nie milkną echa skandalicznych wpisów ambasadora Izraela po śmierci Polaka w Strefie Gazy. Prezydent Andrzej Duda również ostro ocenił zachowanie izraelskiego dyplomaty. Stwierdził wręcz, że to właśnie ambasador stano „największy problem”.

W ataku izraelskiego wojska na konwój humanitarny organizacji World Central Kitchen w Strefie Gazy zginęło kilku wolontariuszy, w tym Polak. Ambasador Izraela nie przeprosił, ale najpierw zaczął obrażać polskich polityków powołując się na antysemityzm. Później nieco złagodził ton, ale nadal nie zdobył się na przeprosiny. Stwierdził jedynie, że doszło do wypadku i pomyłki, która mogła się zdarzyć w warunkach wojennych.

Prezydent Duda surowo ocenił słowa dyplomaty. „Ujmę to najdelikatniej jak to tylko możliwe i powiem tak: wypowiedzi niezbyt fortunne, krótko mówiąc oburzające. (…) Moja ocena jest taka, że dzisiaj pan ambasador jest największym problemem dla państwa Izrael w relacjach z Polską, ponieważ władze Izraela w Izraelu zachowują i wypowiadają się w kwestii tej tragedii w sposób bardzo stonowany, z zachowaniem należytej w moim przekonaniu delikatności w całej tej sytuacji” – powiedział.

„Niestety ich ambasador w Polsce nie potrafi takiej delikatności i wyczucia zachować, co jest nie do przyjęcia” – dodał Andrzej Duda.

„Ponieważ Izrael przez dłuższy czas nie miał przedstawiciela w Polsce i po poważnych rozmowach i negocjacjach zgodziliśmy się na to, by ten przedstawiciel w końcu w Polsce był po to, by ułatwić Izraelowi relacje z Polską, dzisiaj mogę powiedzieć: pan ambasador te relacje bardzo znacząco utrudnia” – powiedział prezydent Duda.

„Nie mam żadnych wątpliwości, że Izrael powinien wypłacić odszkodowanie rodzinie naszego zabitego obywatela. Powinno to być odszkodowanie stosowne. I mam nadzieję, że takie odszkodowanie w sposób uczciwy i rzetelny zostanie wypłacone, bo ono się po prostu należy, niezależnie, jakie były przyczyny tego zdarzenia, czy to był wypadek czy jakakolwiek inna sytuacja” – powiedział Duda.

