Andrzej Duda we wczorajszym wywiadzie dla Polsat News zwrócił się z apelem do kierownictwa Zjednoczonej Prawicy. W ostatnim czasie trwają negocjacje pomiędzy ugrupowaniami rządzącymi. Pojawiają się plotki, że kryzys może doprowadzić nawet do wcześniejszych wyborów parlamentarnych.

Na antenie Polsat News prezydent zwrócił się bezpośrednio do rządu, w którym ostatnio dochodzi do sporów. „Wzywam do odpowiedzialności i do tego, żeby w trudnej sytuacji polskie sprawy prowadzić w sposób odpowiedzialny, bo to jest dzisiaj bardzo ważne.” – powiedział Duda. „To ma znaczenie fundamentalne, żebyśmy przeszli ten trudny czas i żeby wyprowadzić kraj z kryzysu z powrotem na drogę rozwoju gospodarczego” – zaznaczył.

Prezydent podkreślił, że nie kieruje swoich słów do „wybranej części” Zjednoczonej Prawicy, tylko do wszystkich razem. „Mają ze sobą współdziałać, mają ucierać w związku z tym różne stanowiska” – mówił Duda.

Duda: „Mnie zależy, żeby byłą stabilność”

„Oczywiście że to są trzy różne ugrupowania. W związku z czym każde z nich ma jakiś swój program. Natomiast przypominam, że była zgoda w tych sprawach programowych, bo przez lata wspólnie sprawowali władzę w Polsce. Władzę która była dobrze sprawowana, Polska się znakomicie rozwinęła, ludziom żyło się coraz lepiej, poziom życia w naszym kraju wzrastał. Oczywiście przyszła pandemia, to pogorszyło” – dodał Duda.

Prezydent nie mówił o szczegółach, które doprowadziły do wybuchu kryzysu. „Mogę powiedzieć tylko tak: proszę pytać o to liderów Zjednoczonej Prawicy, co się stało. To kwestia rozmów pomiędzy nimi. Mnie zależy na tym, żeby w Polsce była stabilność, zwłaszcza w sytuacji, w której jesteśmy dzisiaj, gdzie wierzę w to, że pandemia koronawirusa biegnie ku końcowi” – mówił Duda.

