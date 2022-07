Wartości, które budowane systematycznie powodują, że wspólnota, społeczeństwo, państwo staje się silne – mówił prezydent Andrzej Duda podczas 31. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja.

W niedzielę w Częstochowie odbywają się główne uroczystości związane z 31. Pielgrzymką Rodziny Radia Maryja. Na Jasnej Górze pojawił się prezydent Andrzej Duda, który zwrócił się do zgromadzonych.

– Dziękuję Wam, dziękuję ojcom redemptorystom, ojcu dyrektorowi Tadeuszowi Rydzykowi, wszystkim współtwórcom i animatorom Radia Maryja oraz całej rodzinie Radia Maryja za waszą głęboką pamięć o ojczyźnie i o tym co jest dla ojczyzny rzeczywiście ważne by trwała. Za to, że codziennie stajecie w obronie świata wartości – podkreślił na wstępie.

Prezydent zauważył, że systematycznie budowane wartości powodują, wzrost siły państwa. – Bo czymże państwo silne jest? Silne jest swoimi obywatelami, których podstawową, najważniejszą komórką współistnienia i życia jest rodzina – stwierdził.

Podczas swojego wystąpienia Duda zwrócił uwagę na wojnę na Ukrainie. – Teraz, kiedy trwa rosyjska agresja na Ukrainę dziękuję wam za codzienne wspieranie naszych sąsiadów – stwierdził.

– Dziękuję wam za modlitwę, nie tylko za naszą ojczyznę, ale dziękuję za modlitwę także za Ukrainę i za naród ukraiński, z którymi wiecie, że w historii różnie to bywało miedzy nami a nimi – zaznaczył.

– Dziękuję za to, że to czynienie, to jest wielkie dzieło, które mam nadzieję, zbuduje wielką wspólnotę pomiędzy naszymi społeczeństwami i narodami na kolejne pokolenia – dodał prezydent.