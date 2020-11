Andrzej Duda napisał list do Franka-Waltera Steinmeiera, prezydenta Niemiec. Polski prezydent odpowiedział tą drogą na niemiecką ofertę pomocy Polsce w walce ze skutkami pandemii koronawirusa. Kilka dni temu prezydent Niemiec napisał podobny listo do swojego polskiego odpowiednika, w którego treści złożył ofertę pomocy.

Andrzej Duda zaczął list od podziękowań za wcześniejsze życzenia Steinmeiera powrotu do zdrowia. Polski prezydent pokonał już chorobę i wrócił do zwykłych obowiązków urzędowych. „List do Ciebie to pierwsza rzecz, od której zacząłem swoją aktywność biurową po powrocie z kwarantanny.” – zaczął polski prezydent.

Pełna treść listu jest w pełni dostępna, bo pojawiła się na oficjalnej stronie prezydenta. „Niestety druga fala Covid-19 nie oszczędza naszych społeczeństw i państw, które muszą zmagać się z tym wielkim wyzwaniem. W tym trudnym czasie szczególnej wartości nabierają wszelkie gesty solidarności.” – pisze Duda do swojego niemieckiego odpowiednika. „Tym bardziej dziękuję za Twój list i propozycję ewentualnej pomocy ze strony Niemiec. Wiem, że nasi rządowi koledzy współpracują bardzo blisko w zakresie przeciwdziałania pandemii.” – czytamy w liście.

Duda dziękuje za ofertę pomocy

„Dziękując za ten gest, zapewniam, że również Polska, jeśli zajdzie taka potrzeba, jest gotowa ściśle współpracować z Niemcami w walce ze skutkami pandemii Covid-19. Nie ulega bowiem dla mnie wątpliwości, że obok sprawnej służby zdrowia, potencjalnej szczepionki i właściwych działań podejmowanych na poziomie krajowym, to właśnie solidarna współpraca między krajami ułatwi i przyspieszy skuteczne wychodzenie ze społeczno-gospodarczych skutków pandemii.” – pisze Andrzej Duda.

Choć nie pada to wprost, to najwyraźniej prezydent Duda odrzucił ofertę pomocy, bo w liście proponuje pomoc ze strony Polski. „Przyjmij proszę życzenia zdrowia i pomyślności, dla Ciebie osobiście oraz Elke, a także wszystkich obywateli Niemiec. Dziękuję za życzliwą ofertę pomocy. Pamiętaj proszę, że również Niemcy mogą liczyć na Polskę.” – czytamy.

