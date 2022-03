Andrzej Duda podczas konferencji prasowej po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego ws. sytuacji w Ukrainie zapewnił, że Polska nie zamierza brać udziału w wojnie. „Nic nie wskazuje na to, żebyśmy mieli zostać zaatakowani” – zaznaczył.

Prezydent Duda mówił, że zwrócił się do przedstawicieli klubów i kół poselskich, aby zwracali uwagę na dezinformację. Jak podkreślił – jest tej informacji coraz więcej, co widać zwłaszcza w mediach społecznościowych.

Andrzej Duda odniósł się również do pogłosek o tym, jakoby Polska szykowała się do militarnego wsparcia Ukrainy. „Chcę bardzo mocno podkreślić: Polska nie zamierza brać udziału w wojnie” – zapewniał.

„Proszę, żeby takich obaw nie było i proszę takich informacji o tym, że my się gdzieś tam szykujemy, że chcemy brać udział w wojnie, że ktoś chce wysyłać polskich żołnierzy na wojnę w tej chwili, czy że Polska ma zamiar wysyłać swój sprzęt bojowy na wojnę, proszę takich informacji nie słuchać” – apelował Duda.

Duda: „Polscy żołnierze się na wojnę nie udają”

„Polscy żołnierze absolutnie się na wojnę nie udają i wierzę w to głęboko, że nie będą musieli walczyć” – kontynuował Duda. „Oczywiście, jeżeli trzeba będzie bronić naszego kraju, to będziemy bronić naszego kraju, natomiast nic również nie wskazuje na to, żebyśmy mieli zostać zaatakowani” – podkreślił.

„Jesteśmy częścią Sojuszu Północnoatlantyckiego. Prezydent Stanów Zjednoczonych i cały Sojusz Północnoatlantycki za każdym razem ponawia gwarancje z artykułu 5 (Paktu NATO). Gdyby którekolwiek państwo Sojuszu Północnoatlantyckiego zostało zaatakowane, oznacza to de facto wojnę światową” – podsumował Duda.

