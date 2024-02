W piątek Andrzej Duda udzielił wywiadu Krzysztofowi Stanowskiemu i Robertowi Mazurkowi dla startującego Kanału Zero. Gdy rozmowa zeszła na sprawy międzynarodowe, padły słowa, które wywołały skandal i reakcję ambasadora Ukrainy. Zareagował również szef polskiego MSZ Radosław Sikorski.

Prezydent Duda w rozmowie ze Stanowskim i Mazurkiem podkreślał, jak ważna jest dla niego kwestia bezpieczeństwa. Komentując sytuację na Ukrainie, wyraził nadzieję na to, że Ukraina odzyska Ługańsk i Donieck. Co do Krymu nie był już tak pewny. Dodał, że półwysep Krymski jest „szczególny również ze względów historycznych”. „Ponieważ w istocie jeżeli popatrzymy historycznie, to przez więcej czasu był w gestii Rosji” – dodał.

Na te słowa zareagował ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz. „Krym to Ukraina: jest i pozostanie” – podkreślił. „Czasowa okupacja Krymu przez Rosję to zbrodnia wojenna, za którą ona zostanie ukarana. Deokupacja Krymu to nasze wspólne z wolnym światem zadanie i obowiązek. Zrobimy to bez wątpienia. Wierzymy i działamy razem” – dodał.

W mediach społecznościowych do sprawy odniósł się sam prezydent. „Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia” – napisał.

„Ta wojna nie może się zakończyć zwycięstwem Rosji. Trzeba zatrzymać, pokonać i zablokować na przyszłość rosyjski imperializm. Ukraina musi wygrać, bo tę wojnę musi wygrać Wolny Świat. Wszyscy stoimy ramię w ramię przy wolnej, suwerennej i niepodległej Ukrainie przeciw agresji i brutalnemu imperializmowi!” – dodał Duda.

Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu,… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) February 3, 2024

Źr. RMF FM; X