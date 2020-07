Andrzej Duda podczas spotkania z wyborcami w Złotowie odniósł się do pomysłu debaty prezydenckiej organizowanej przez TVN, Onet i WP. Prezydent nie szczędził mocnych słów pod adresem swojego rywala Rafała Trzaskowskiego. Teraz wiadomo już, że debata nie dojdzie do skutku.

„Pytają mnie czy wezmę udział w debacie? Oczywiście, że zawsze chętnie biorę udział w debacie i przecież brałem udział w debacie nie raz.” – zapewnił Duda. „Tylko na uczciwych zasadach, które były jednakowo ustalane ze wszystkimi, gdzie dostawaliśmy zaproszenie i uzgadnialiśmy termin. A nie proszę państwa, że jakaś jedna prywatna telewizja pana Trzaskowskiego podaje termin debaty i nakazuje się stawić. Nie. I okazuje się, że pan Trzaskowski chce organizować debatę pod ochroną zagranicznych mediów. Ja się na to nie zgadzam” – podkreślił prezydent.

„Dlaczego media polskie mają być gorzej traktowane?” – kontynuował Duda. „Dlaczego Polsat ma być gorzej traktowany, dlaczego ma być gorzej traktowana Telewizja Polska, dlaczego inne media mają być gorzej traktowane, dlaczego ich widzowie i słuchacze mają być gorzej traktowani?” – dopytytwał.

„Nie zgadzam się na to. Jestem prezydentem wszystkich Polaków i wszyscy Polacy mają jednakowe prawo do obejrzenia i wysłuchania debaty. To dlatego na ten dyktat dotyczący debaty w TVN-ie grzecznie odpowiedziałem, że bardzo proszę wszystkie wielkie telewizje o zorganizowanie debaty razem. Tak, żeby była równa dla wszystkich i żeby każdy widz, każdej telewizji mógł w jednakowy sposób w tej debacie wziąć udział. Obejrzeć ją i porównać poglądy” – powiedział Duda.

„Nie chcą się na to zgodzić? Dlaczego? Pan Trzaskowski boi się debaty przed wszystkimi mediami? Zagraniczne media będą chroniły pana Trzaskowskiego? W czyim interesie? Nie można usłyszeć prawdy o tym kto jak głosował w Sejmie? Kto głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego?” – dopytywał Duda.

