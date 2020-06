Już tylko nieco ponad dwa tygodnie pozostało do pierwszej tury wyborów prezydenckich. Z najnowszego sondażu opublikowanego przez „Super Express” jasno wynika, że Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski coraz bardziej odbiegają od reszty stawki.

„Super Express” opublikował nowy sondaż przeprowadzony przez Instytut Badań Pollster. Jasno wynika z niego, że rośnie poparcie kandydatów dwóch największych ugrupowań politycznych. Andrzej Duda w pierwszej turze mógłby liczyć na 41,17 proc. poparcia a Rafał Trzaskowski na 28,14 proc. To w obu przypadkach wzrost w stosunku do majowego badania, kiedy tu Duda uzyskał 38,94 proc. poparcia a Trzaskowski 26,60 proc.

Na wzrostach głównych kandydatów traci Szymon Hołownia. W maju chciało na niego głosować 16,41 proc. badanych, podczas gdy wynik czerwcowy to 14 proc. poparcia. Na piątym miejscu znalazł się Robert Biedroń z wynikiem 5,22 proc., na szóstym Władysław Kosiniak-Kamysz (4,99 proc.) a na siódmym Krzysztof Bosak (4,97 proc.).

Dr Bartosz Rydliński, politolog z UKSW stwierdził w rozmowie z „Super Expressem”, że wyraźnie widać przewagę dwóch kandydatów. W ostatnim czasie dało się również zauważyć przepływ wyborców Szymona Hołowni do Rafała Trzaskowskiego oraz Krzysztofa Bosaka do Andrzeja Dudy. „Wszystko wskazuje na to, że polaryzacja między kandydatami Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej zabiera tlen reszcie stawki w tych wyborach” – powiedział.

Czytaj także: Rzecznik sztabu Andrzeja Dudy zaskakuje. „Możemy tych wyborów nie wygrać”

Źr.: Super Express