Andrzej Duda nie przebierał w słowach odnosząc się do ostatnich działań Adama Bodnara. Ostatecznie akta dotyczące Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika trafiły do prezydenta, ale po około dwóch tygodniach.

We wtorek akta dotyczące sprawy ułaskawienia Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika trafiły do prezydenta. Przez około dwa tygodnie znajdowały się u Adama Bodnara, do którego należała inicjatywa. W międzyczasie zatrzymani politycy rozpoczęli protest głodowy. Mariusz Kamiński trafił nawet do szpitala.

Duda nie przebierał w słowach. „Opinia prokuratora generalnego dzisiaj, po prawie dwóch tygodniach, została do mnie dostarczona. Ubolewam nad tym, że mimo moich apeli i wprost wyartykułowanych pisemnie wniosków, prokurator generalny nie zastosował uprawnienia, które ma do tego, aby zawiesić wykonywanie kary” – mówił prezydent.

„Mimo moich apeli, mimo coraz trudniejszej sytuacji zdrowotnej, w jakiej znalazł się pan minister Mariusz Kamiński, mimo trwającego strajku głodowego, mimo hospitalizacji pana ministra Mariusza Kamińskiego, Adam Bodnar tego nie zrobił. Ubolewam nad tym, panie ministrze” – mówił Duda.

Nie brakowało mocnych słów. „Z ludzkiego punktu widzenia jest to dla mnie niezrozumiałe, że nie umiał się pan zachować – jako były Rzecznik Praw Obywatelskich i człowiek, który przez lata pracował w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Ubolewam, że nie było pana stać na ten ludzki gest” – powiedział Duda.

Prezydent zaapelował o natychmiastowe zwolnienie zatrzymanych polityków. „O odrobinę przyzwoitości w kompromitującej sytuacji, w jakiej znalazło się polskie państwo, kiedy ci, którzy realizują interesy tego państwa, walcząc z korupcją, znajdują się w więzieniu, podczas gdy ci, wobec których postawiono zarzuty korupcyjne, wędrują do Parlamentu Europejskiego” – apelował. „To po prostu jest kompromitacja. Mam nadzieję, że ta kompromitacja zostanie jak najszybciej usunięta, bo po prostu zwyczajnie wstyd. Apeluję do pana, panie ministrze, jeszcze raz” – powiedział Duda.

Przeczytaj również:

Źr. Interia