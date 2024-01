Szymon Hołownia przed laty zajmował się publicystyką blisko związaną z religią i Kościołem. Gdy usłyszał pytanie o to, jaką kwotę daje na tacę, nie zawahał się z odpowiedzią. Dla wielu może to stanowić spore zaskoczenie.

Hołownia w rozmowie z Onetem odnosił się m.in. do kwestii swojej wiary. „’Tak mi dopomóż Bóg’, którego ja sam użyłem w czasie mojego ślubowania poselskiego, jest moją osobistą, prywatną deklaracją, a nie deklaracją wprowadzającą moc Boga do polskiej konstytucji albo do polskiego Sejmu” – mówił.

Marszałek przyznał również, że popiera zmiany w sposobie finansowania Kościoła katolickiego w Polsce. Uznał m.in., że w jego ocenie należałoby zlikwidować fundusz kościelny.

Hołownia zapewnił jednak, że sam osobiście chętnie wspiera kościół finansowo i często bywa na Mszy. „Dość często chodzę na msze, więc te msze też są w dni powszednie, na które chodzę. Czasami daję 20 zł, czasami 50, czasami jak rzadziej mi się zdarzy do kościoła trafić, to i 100” – przyznaje.

„Dlatego, że chcę współfinansować ten kościół do którego chodzę, bo on jest świetny, jest świetny ksiądz, zawsze biblijne kazania, ale on musi go ogrzać (budynke) i ja chcę się do tego dorzucić” – mówił Hołownia.

Przeczytaj również:

Źr. se.pl