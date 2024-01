Elon Musk przyleciał do Polski. Podczas swojej wizyty biznesmen udał się do Muzeum Auschwitz Birkenau. Jedna rzecz wywołała jednak spore kontrowersje.

Elon Musk, jeden z najbardziej rozpoznawalnych ludzi na świecie, przybył do naszego kraju. Wcześniej zapowiadał, że weźmie udział w w krakowskim sympozjum organizowanego przez Europejskie Stowarzyszenie Żydowskie i słowa dotrzymał.

Podczas pobytu w Polsce Musk odwiedził Muzeum Auschwitz Birkenau. W trakcie pobytu biznesmena w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu doszło jednak do sytuacji, która wzburzyła niektórych internautów.

Chodzi o fakt, iż Musk przybył do obozu w towarzystwie kilkuletniego chłopca. To z kolei wzbudziło spore kontrowersje. Niektórzy sugerowali bowiem, że zabieranie kilkuletniego dziecka do obozu może źle wpłynąć na jego psychikę.

– Gościa wprowadzającego kilkuletnie dziecko na teren Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powinno się przynajmniej upomnieć. Gdzie byli muzealni przewodnicy? – zapytał na Twitterze psycholog Michał Bilewicz.

Gościa wprowadzającego kilkuletnie dziecko na teren Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powinno się przynajmniej upomnieć. Gdzie byli muzealni przewodnicy? pic.twitter.com/pa1yVWtFvr — Michał Bilewicz (@Michal_Bilewicz) January 22, 2024

