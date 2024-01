Medialne doniesienia wskazują, że Katarzyna Dowbor w najbliższym czasie dołączy do ekipy Telewizji Polskiej. Znana prezenterka stanie się jedną z prowadzących „Pytanie na śniadanie”. W programie następują bardzo duże zmiany.

Katarzyna Dowbor przez wiele ostatnich lat prowadziła na Polsacie program „Nasz nowy dom”, który cieszył się dużą popularnością. Gdy w maju 2023 r. nowy dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, podjął decyzję o jej zwolnieniu, pojawiło się mnóstwo kontrowersji.

Jakiś czas później Katarzyna Dowbor ogłosiła, że poprowadzi kolejny program remontowy. Tym razem miała znaleźć zatrudnienie w Canal+ Domo, gdzie poprowadzi program „Dowborowa od nowa”. Jak dotąd pojawił się pilotażowy odcinek, a kolejne będą emitowane w marcu.

Tymczasem serwis Plotek dowiedział się, że znana prezenterka wraca do TVP, gdzie poprowadzi „Pytanie na śniadanie”. „W tym tygodniu Katarzyna Dowbor podpisuje swój kontrakt i jeszcze w tym miesiącu ma pojawić się na wizji. Stacji bardzo zależało na jej zatrudnieniu, bo to doskonały powrót do przeszłości, który pokazuje, że w telewizji mogą być osoby w różnym wieku. Nowa szefowa »Pytania na śniadanie« stawia przede wszystkim na doświadczenie. Jak Kasia będzie chciała i miała czas, będzie mogła też w przyszłości realizować inne misyjne projekty. Zwolnienie z Polsatu pokazało, że ma wielu fanów, więc liczy się na to, że przyciągnie ich do oglądania TVP” – mówił informator serwisu.

Wiele wskazuje na to, że Dowbor dalej będzie prowadzić również swój program w Canal+Domo. „Szefostwu TVP to nie przeszkadza, bo to stacja komercyjna i tylko dla wąskiego grona odbiorców. Poza tym to program nagrany dużo wcześniej i ma tylko kilka odcinków” – poinformowano.

