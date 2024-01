Pojawiają się przecieki z Telewizji Polskiej na temat przyszłości popularnego formatu muzycznego „Jaka to melodia?”. Wiele wskazuje na to, że do programu powróci dawny prowadzący Robert Janowski, który zastąpi Rafała Brzozowskiego. Zmiany nie nastąpią jednak od razu.

O doniesieniach z telewizji publicznej informuje m.in. portal Plejada. „Zmiany mają być gruntowne, jeśli chodzi o twarze telewizji” – powiedziała serwisowi osoba związana z nową ekipą TVP. Pojawiają się doniesienia, że do programu „Jaka to melodia?” powróci dawny prowadzący Robert Janowski.

Z ustaleń serwisu wynika, że Janowski już otrzymał propozycję prowadzenia programu, w którym był gospodarzem przed laty. Niedawno zresztą pojawił się w siedzibie TVP przy Woronicza, na czym przyłapali go fotoreporterzy. Według informatorów wtedy padła propozycja.

Jak się okazuje Janowski jednak zbyt szybko nie pojawi się na ekranie TVP. Wszystko dlatego, że związał się kontraktem z Polsatem, gdzie wystąpi w programie „Twoja twarz brzmi znajomo. Najlepsi”. Dopiero gdy wygasną zobowiązania wobec konkurencyjnych stacji, prezenter będzie mógł się pojawić w TVP.

Plejada ustaliła, że na 24 stycznia zaplanowano start nagrań kolejnych 30 odcinków (w tym kilku wydań specjalnych) programu „Jaka to melodia?”. W rolę prowadzącego wcieli się jeszcze Rafał Brzozowski.

Źr. Plejada; rozrywka.dorzeczy.pl