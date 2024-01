Muzeum Auschwitz Birkenau skomentowało wizytę Elona Muska. Miliarder swoim zachowaniem wzbudził kontrowersje.

Podczas pobytu w Polsce Musk odwiedził Muzeum Auschwitz Birkenau. W trakcie wizyty biznesmena w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu doszło jednak do sytuacji, która wzburzyła niektórych internautów.

Chodzi o fakt, iż Musk przybył do obozu w towarzystwie kilkuletniego chłopca (później podawano, że chodziło o syna miliardera). To z kolei wzbudziło spore kontrowersje. Niektórzy sugerowali bowiem, że zabieranie kilkuletniego dziecka do obozu może źle wpłynąć na jego psychikę.

– Gościa wprowadzającego kilkuletnie dziecko na teren Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau powinno się przynajmniej upomnieć. Gdzie byli muzealni przewodnicy? – zapytał na Twitterze psycholog Michał Bilewicz.

Teraz stanowisko w całej sprawie przedstawił rzecznik Muzeum Auschwitz Birkenau, który przesłał komentarz do serwisu internetowego Onet.pl. – Przewodnicy zwykle jeszcze przed rozpoczęciem zwiedzania zwracają dorosłym uwagę na szczególny charakter miejsca oraz na to, że wizyta może być trudnym doświadczeniem dla młodych osób – stwierdził Bartosz Bartyzel.

– Taka rozmowa odbyła się także w przypadku tej wizyty – dodał w odpowiedzi dla popularnego portalu internetowego.

