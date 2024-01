Są już dostępne najnowsze wyniki oglądalności programu „Teleexpress”. Wykonano je już po powrocie Macieja Orłosia, który ponownie występuje w roli prowadzącego.

Maciej Orłoś ponownie prowadzi program informacyjny „Teleexpress”. Prezenter wrócił, jak sam wspomniał na antenie, po 7,5 rocznej przerwie. Dziennikarz odszedł z TVP wraz z przejęciem rządów w Polsce przez Zjednoczoną Prawicę. Polityków tej formacji niejednokrotnie zresztą później krytykował.

Teraz wrócił, a niedawno opublikowano wyniki oglądalności programu. Zamieścił je serwis wirtualnemedia.pl, który powołuje się z kolei na statystyki przygotowane przez Nielsen Audience Measurement.

Wiele wskazuje na to, że średnia widownia programu „Teleexpress” w okresie od 4 do 14 stycznia br. w TVP1, TVP Info i TVP Polonia wyniosła 2,07 mln osób. To z kolei przełożyło się na 19,85 proc. udziału stacji w rynku telewizyjnym wśród wszystkich widzów.

Są wyniki oglądalności programu „Teleexpress”. Liczby nie kłamią

Portal wirtualnemedia.pl zestawił przytoczone wyżej wyniki oglądalności z rezultatami zanotowanymi w okresie grudniowym, czyli jeszcze przed rewolucją przeprowadzoną w mediach publicznych.

Dostępne dane wskazują, że wówczas „Teleexpress” oglądało więcej widzów. Ich liczba to bowiem 2,60 mln osób. Wówczas, podobnie jak teraz, program emitowano na antenie TVP1, TVP Info oraz TVP Polonia.

Gorsze wyniki notuje też program „19.30”, który zastąpił „Wiadomości TVP”. Format notuje gorszą oglądalność zapewne również z tego powodu, iż część widowni przeszła Telewizji Republika.

Przeczytaj również: