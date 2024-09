Jerzy Dudek w dość ostrym tonie skrytykował decyzję Wojciecha Szczęsnego, który postanowił wrócić z emerytury i dołączyć do FC Barcelony. Teraz w obronie Szczęsnego stanął znany komentator sportowy Tomasz Ćwiąkała.

Wojciech Szczęsny najprawdopodobniej już w tym tygodniu dołączy do FC Barcelony. Po kontuzji dotychczasowego bramkarza Dumy Katalonii Marca-Andre ter Stegena, zaczęły się gorączkowe poszukiwania zastępstwa. Postawiono na Szczęsnego, który zaledwie kilka tygodni wcześniej ogłosił zakończenie kariery i przejście na piłkarską emeryturę. Wobec takiej propozycji, postanowił jednak zmienić plany.

Niespodziewanie Szczęsnego skrytykował Jerzy Dudek. „W jakimś sensie byłoby to jednak zaskakujące po tym wszystkim, co Wojtek mówił. Że robi to dla rodziny, że chce odpocząć, że to czas na reset, że się chce skupić na czymś innym. I nagle by wymyślił, że jeśli to Barcelona, to nie ma problemu. No ok, mówi się, że Barcelonie i Realowi się nie odmawia, ale mimo wszystko byłoby to dla mnie trochę zaskakujące i niepoważne. A Wojtek, z tego co wiem, jest poważnym gościem” – stwierdził legendarny polski bramkarz.

Dudek dostał odpowiedź

Słowa Dudka wywołały spore poruszenie. W obronie Szczęsnego stanął komentator Tomasz Ćwiąkała. „Nie wiem, jak można coś takiego powiedzieć, bo zawsze wydawało mi się, że Jerzy Dudek i Wojciech Szczęsny dość dobrze się dogadywali, grali razem w golf” – mówił.

„Naprawdę nie wiem, jak można coś takiego zasugerować w takim kontekście, kiedy zgłasza się po ciebie jeden z największych klubów na świecie. Klub mający obecnie swoje problemy, ale jeśli chodzi o ten wymiar klubu, to dla mnie są dwa: Real Madryt i FC Barcelona. Takie kluby, o których wielu piłkarzy, Lampard, Gerrard, Totti, opowiadali po zakończeniu kariery, że chcieliby zaznać tego smaku gry w tych klubach. Dudek tego zaznał, ale w zupełnie innym wymiarze niż Wojciech Szczęsny” – dodał Ćwiąkała.

