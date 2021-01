W środę zaprezentujemy kalendarz dostaw szczepionek i kalendarz szczepień do końca marca, pokażemy, ile osób będzie szczepionych w poszczególnych tygodniach – zapowiedział szef KPRM, pełnomocnik rządu ds. szczepień przeciw COVID-19 Michał Dworczyk.

Dworczyk w Polskim Radiu 24 przypomniał, że we wtorek w Polsce przekroczona zostało liczba 300 tys. zaszczepionych osób. Dodał, że średnie tempo szczepień w Polsce podobne jest do tego w Niemczech. „Jesteśmy na czwartym miejscu w Europie, jeśli chodzi o liczbę wykonanych szczepień” – powiedział szef KPRM.

„Dziś zaprezentujemy kalendarz dostaw i w związku z tym kalendarz szczepień tygodniowych do końca marca, do końca pierwszego kwartału; pokażemy, ile w którym tygodniu osób będzie zaszczepionych” – dodał Dworczyk.

Przypomniał, że po 25 stycznia będzie ponad 6 tys. punktów szczepień, a obecnie szczepienia wykonuje nieco ponad 500 punktów. Powtórzył, że logistycznie Polska ma zdolność do szczepienia 3,5-4 mln osób miesięcznie. „Jedyne, co nas ogranicza to dostęp do szczepionek” – stwierdził Dworczyk.

Jak podkreślił, w tym tygodniu zaszczepi się 250 tys. osób, w zeszłym tygodniu było to 150 tys., a dwa tygodnie temu – 50 tys. osób. „Więc widać, że ten proces narasta, ma jeszcze bardzo duży potencjał; jak tylko pojawią się szczepionki to będzie gwałtownie przyśpieszać proces szczepienia” – zapewnił minister.

W Polsce szczepienia rozpoczęły się 27 grudnia. W grupie zero szczepieni są w tzw. szpitalach węzłowych, których jest 509, pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych, a także rodzice wcześniaków.

Od 15 stycznia ruszą zapisy dla seniorów powyżej 80 lat, tydzień później dla tych powyżej 70 lat. Ich szczepienia rozpoczną się 25 stycznia. Od 18 do 22 stycznia zespoły wyjazdowe zaszczepią pensjonariuszy domów opieki społecznej. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa / PAP