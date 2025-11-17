W obliczu rosnącego zagrożenia dla infrastruktury krytycznej, premier Donald Tusk ogłosił zwołanie pilnego spotkania Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego. Wydarzenie to ma na celu omówienie incydentów dywersyjnych na polskiej kolei, z udziałem kluczowych przedstawicieli służb i administracji prezydenckiej.

Premier Donald Tusk podjął decyzję o zorganizowaniu nadzwyczajnego posiedzenia rządowego Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Narodowego w odpowiedzi na niedawne akty dywersji na sieci kolejowej. Zapowiedź została ogłoszona w poniedziałek poprzez media społecznościowe, a samo spotkanie zaplanowano na wtorkowy poranek. W wydarzeniu wezmą udział dowódcy sił zbrojnych, szefowie agencji wywiadowczych oraz specjalnie zaproszony przedstawiciel prezydenta, co podkreśla wagę koordynacji między rządem a głową państwa w kwestiach bezpieczeństwa narodowego.

Według informacji przekazanych przez premiera, posiedzenie skupi się na analizie zagrożeń związanych z dywersją na kolei, która może mieć wpływ na stabilność transportu i gospodarki kraju. Tego rodzaju incydenty, takie jak zakłócenia w ruchu pociągów czy potencjalne akty sabotażu, stają się coraz częstsze w kontekście napięć geopolitycznych w Europie. Uczestnictwo przedstawiciela prezydenta ma zapewnić spójne podejście do ochrony infrastruktury krytycznej.

Źródło: Onet