Na ogromny wzrost poparcia dla Koalicji Obywatelskiej wskazuje najnowszy sondaż IBRiS dla Onetu. To prawdopodobnie głównie efekt powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki, na którym najwięcej stracił Szymon Hołownia. Liderem pozostaje Prawo i Sprawiedliwość.

Wygląda na to, że efekt powrotu Donalda Tuska dobitnie widać już w sondażach. Najnowsze badanie IBRiS dla Onetu wskazuje, że na Koalicję Obywatelską chciałoby zagłosować 26,2 proc. badanych. Oznacza to wzrost aż o 10,1 pkt proc. w stosunku do badania przeprowadzonego miesiąc temu.

Liderem zestawienia pozostaje Prawo i Sprawiedliwość. Poparcie dla partii rządzącej deklaruje 33,6 proc. badanych i jest to dokładnie taki sam wynik, jaki ugrupowanie odnotowało przed miesiącem. PiS nie straciło więc ani nie zyskało na powrocie Tuska, wiele stracił za to Szymon Hołownia. Poparcie dla Polski 2050 stopniało o 7 pkt proc. i teraz Hołownia może liczyć na 10,9 proc. poparcia.

Na czwartym miejscu znalazła się Lewica, która straciła 1,2 pkt proc. i w najnowszym sondażu chciałoby zagłosować na nią 7,1 proc. respondentów. Dużo (aż 3,9 pkt proc.) straciła również Konfederacja, która znalazła się tuż nad progiem wyborczym z wynikiem 5,4 proc. głosów. Poparcie na poziomie 5 proc. zdobyło PSL-Koalicja Polska.

Aż 11,8 proc. badanych wciąż nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Żr.: Onet