Spór wokół materiału „Superwizjera” podzielił gości Piotra Kraśki w „Faktach po Faktach” TVN24. W pewnym momencie dyskusji prowadzący przerwał wiceministrowi aktywów państwowych Arturowi Soboniowi. – Panie ministrze, ciągle jesteśmy na etapie, jakby ktoś pytał, która jest godzina, a odpowiedź brzmi: „Zbliża się marzec” – stwierdził.

W poniedziałkowym wydaniu „Faktów po Faktach” TVN24 gośćmi Piotra Kraśki byli m.in. Izabela Leszczyna i wiceminister Artur Soboń. W pierwszej części rozmowy komentowano dymisję dyrektora wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej Tomasza Greniucha.

Posłanka Koalicji Obywatelskiej nie ukrywała oburzenia samą nominacją. – Jeśli ktoś ma faszystowskie poglądy, jeśli ktoś mówi „heil Hitler” tu, w Polsce nad Wisłą, to nie zasługuje w ogóle, żeby istnieć w przestrzeni publicznej – stwierdziła.

Z kolei wiceminister Soboń uważa, że sprawa została już zakończona. – Pan Tomasz Greniuch zrezygnował sam i dzisiaj już nie pełni funkcji dyrektora, przeprosił – powiedział. W opinii polityka PiS „ludzie mają różną przeszłość”.

Soboń nie zgodził się również z sugestią, że wraz z odejściem Greniucha, do dymisji powinien się podać szef IPN Jarosław Szarek. Odmiennego zdania była Leszczyna. – Oczywiście, że prezes IPN powinien być natychmiast zdymisjonowany, bo to nie jest kwestia publicystyczna, to jest kwestia fundamentalna – odpowiedziała posłanka KO.

Wiceminister mówił o pieniądzach ściąganych z VAT. Stanowcza reakcja Kraśki: Moje pytanie nie przeszkadza panu w przekazie

Dyskusja nabrała tempa, kiedy Kraśko wprowadził temat głośnego reportażu „Superwizjera” TVN pt. „Kłamstwa vatowskie”. Przypomnijmy, że autorzy materiału zarzucali premierowi Mateuszowi Morawieckiemu uprawianie propagandy sukcesu na przykładzie ściągania podatku VAT, choć w istocie rząd nie ma powodów do radości.

Z materiałem polemizowali później przedstawiciele rządu, Morawieckim na czele. – Ktoś powie, że to tylko liczby. Otóż wcale nie. To są realne pieniądze, które zasiliły wszystkie programy społeczne i inwestycyjne w ostatnich latach. Bez nich Program 500 Plus, Program 300 Plus, 13. Emerytura, Program Maluch Plus czy ogromny, o ok. 90 proc, przyrost wydatków na cele związane z osobami niepełnosprawnymi – mówił premier.

Kraśko zapytał wiceministra o to, gdzie podziały się skradzione przez rabusiów vatowskich. W odpowiedzi Soboń zaczął wymieniać przypadki luk w inwestycjach publicznych. – Jeśli mówimy o zapaści w inwestycjach, 1280 kilometrów autostrad… – mówił.

Na krótkim nagraniu z programu widać, jak Kraśko podpiera ręką głowę, słuchając ze zdziwieniem słów polityka. Dziennikarz zwracał uwagę politykowi, że nie odpowiada na pytania. – Właściwie powinienem się cieszyć, że moje pytanie nie przeszkadza panu w przekazie – stwierdził.

Gest Piotra Kraśko bardzo wymowny.

Czy ktoś mi wytłumaczy, jak to możliwe, że Pan Soboń zajmuje takie stanowisko ..?

Kiedy kolejny raz usłyszał, że wiceminister nie odpowiada na temat, posłużył się zaskakującym porównaniem. – Panie ministrze, ciągle jesteśmy na etapie, jakby ktoś pytał, która jest godzina, a odpowiedź brzmi: „Zbliża się marzec” – stwierdził.

Która godzina?

– zbliża się marzec

