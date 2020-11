Artur Dziambor z Konfederacji zmaga się z zakażeniem koronawirusem i jego stan uległ pogorszeniu do tego stopnia, że konieczna była hospitalizacja. To, że poseł trafił do szpitala potwierdził jego partyjny kolega Janusz Korwin-Mikke w rozmowie z portalem tvp.info.

Dziambortydzień temu poinformował, że otrzymał pozytywny wynik testu na obecność wirusa SARS-CoV-2 w organizmie. „Jestem w domu od czwartku. Objawy od soboty. We wtorek dostałem wynik pozytywny. Moja żona też była zbadać. Negatywny. No i teraz tak: ja kończę izolację 12.11. i tego dnia moja żona (z dziećmi) wpada w 7 dni dodatkowej kwarantanny. Pytanie: co za debil wymyślił te kwarantanny?” – pisał wtedy polityk w mediach społecznościowych.

„Nie szczędzę słów, bo już kulturalnych słów mi brak. Spędziłem w październiku 10 dni na kwarantannie, bo byłem widziany gdzieś, gdzie był ktoś. Stracony czas. Teraz dopiero choruję i tu rozumiem, jak L4. Ale kolejna kwarantanna dla rodziny? Na wszelki? Bez objawów?” – kontynuował wtedy Dziambor.

Dziambor czuje się już lepiej

Jednak stan zdrowia polityka uległ pogorszeniu, bo konieczna była hospitalizacja. W rozmowie z portalem tvp.info potwierdził to Janusz Korwin-Mikke. „Tak, to prawda. Kolega Dziambor jest w szpitalu. To koronawirus.” – potwierdza jeden z liderów Konfederacji. „Dziś o 8 rano dostałem od niego wiadomość, że tam się łączy, ale nie jest na tyle silny” – dodał polityk.

Korwin-Mikke poinformował, że stan jego partyjnego kolegi uległ już znacznej poprawie. Poseł dodał, że Artur Dziambor „pokaże się, jak poczuje się lepiej”.

Nowe przypadki

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 25 221 nowych przypadkach zakażenia koronawiursem. I chociaż do ustabilizowania sytuacji jest jeszcze daleko to dziś mamy kolejny dzień, w którym widać rezultaty wprowadzonych obostrzeń. Niestety, z powodu zakażenia koronawirusem zmarło aż 430 osób.

„Z powodu COVID-19 zmarło 75 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 355 osób”.

Łącznie w naszym kraju wykryto 618 813 przypadków zakażenia koronawirusem. 8 805 osób nie żyje a 242 875 uznano za wyzdrowiałe.

