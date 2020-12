W ostatnich dniach znów głośno zrobiło się w kwestii powstania w Warszawie ulicy Lecha Kaczyńskiego. O realizację takiego pomysłu ponad podziałami zaapelował dziennikarz Onetu Janusz Schwertner. Odpowiedział mu redakcyjny kolega i redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis.

W ostatnim czasie powróciła dyskusja na temat powstania w Warszawie ulicy Lecha Kaczyńskiego. Obietnicę w tej sprawie jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej złożył Rafał Trzaskowski. Teraz o jej realizację prezydent stolicy pytany był na antenie Radia ZET. „Chcę przedstawić taką inicjatywę. Oczywiście muszę ją uzgodnić z radnymi. Na razie nie ma na to zgody” – powiedział.

Zaskakujący apel w tej sprawie wystosował dziennikarz Onetu Janusz Schwerner. Zaapelował do polityków Platformy Obywatelskiej, by ponad podziałami spełnić obietnicę. „Platformo. To może – skoro to takie trudne wznieść się ponad podziału – popatrzcie na Lecha Kaczyńskiego tak: rozumiał wartość niezależnego TK, wyśmiewał przejmowanie TVP przez władzę, stawał w obronie Gruzji. Był prezydentem Warszawy, Polski. I nadajcie jednej z ulic jego imię” – napisał.

Ironicznie odpowiedział na to redaktor naczelny „Newsweeka” Tomasz Lis. „Może Polska imienia Lecha Kaczyńskiego wystarczy?” – napisał. „Nie, po prostu jedna z ulic Warszawy. Nie rozumiem, dlaczego trwa to już 10 lat. Zwłaszcza w kontekście pozytywnych słów nt. LK wypowiadanych przez Rafała Trzaskowskiego w kampanii” – odpowiedział dziennikarz.

