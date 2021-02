Samuel Pereira, dziennikarz TVP Info, skomentował zamieszanie w partii Porozumienie. Pereira bez ogródek wypowiedział się na temat Jarosława Gowina, lidera ugrupowania, które tworzy koalicję z Prawem i Sprawiedliwością.

Jeśli sąd koleżeński przychyli się do wniosku prezydium, to Porozumienie straci w sumie 4 posłów. Początkowo było ich 12, a wcześniej wyrzucono Kamila Bortniczuka. Nowe wnioski dotyczą bowiem trzech posłów: Jacka Żalka, Michała Cieślaka i Włodzimierza Tomaszewskiego.

To nie wszystko, bo wśród zawieszonych polityków partii są: wiceszef resortu do spraw funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek, minister w KPRM ds. samorządu terytorialnego Michał Cieślak oraz wiceszef MAP Zbigniew Gryglas. Jak informuje RMF FM, Porozumienie wszystkim trzem wycofa rekomendacje do zasiadania w rządzie z ramienia partii. Więcej TUTAJ.

Zamieszanie wewnątrz sojuszniczej PiS-owi partii skomentował dziennikarz TVP Info Samuel Pereira. Pracownik mediów publicznych zamieścił wpis na Twitterze, w którym bez ogródek wypowiedział się na temat lidera Porozumienia, Jarosława Gowina.

Dziennikarz TVP Info bez ogródek o Gowinie

Pereira twierdzi, że łagodny wizerunek, którym charakteryzuje się Jarosław Gowin, to jedynie otoczka. „Jarosław Gowin pokazuje, że jego łagodny wizerunek, to tylko wizerunek” – napisał dziennikarz TVP Info.

„Tak skutecznie wycina wewnętrzną opozycję, że za chwilę zostanie mu tylko Sośnierz, Wypij i Maksymowicz” – dodał. „Tak skutecznie wycina wewnętrzną opozycję, że za chwilę zostanie mu tylko Sośnierz, Wypij i Maksymowicz” – rzucił na koniec.