Nietypową podróż, przez cały kraj, zorganizowało sobie dzikie zwierzę. Eksperci apelują, by się do niego nie zbliżać i tłumaczą cel wędrówki.

Wszystko zaczęło się w środę, gdy mieszkańcy Łodzi zaobserwowali na ulicach dzikie zwierzę koto-podobne. Gdy przyjrzeli się bliżej okazało się, że mają do czynienia z rysiem. Później pojawiło się więcej informacji w tej sprawie.

Zwierzę jest bowiem oznakowane, ma obrożę i znajduje się pod czujnym okiem przyrodników. Rozpoczęło swoją wędrówkę na północy Polski i dotarło już do województwa łódzkiego. Celem ma być natomiast – według ekspertów – dotarcie aż do gór.

Przyrodnicy uważają, że ryś zainicjował swoją wędrówkę po to, by znaleźć sobie partnerkę. Oznacza to, że zwierzę kieruje się swoim wewnętrznym instynktem i z tego względu podróżuje przez całą Polskę.

Ryś idzie przez Polskę. Przyrodnicy apelują

Nagranie z wędrówki rysia po ulicach Łodzi zostało opublikowane na profilu Orientarium Zoo Łódź. W opisie filmu opublikowane zostały także informacje dotyczące nietypowej podróży.

– Posłuchajcie nas dobrze! Ryś, który jest w Łodzi idzie aż z północy Polski, jest oznakowany, śledzony przez przyrodników. Nie zbliżajcie się, dajcie mu spokój – Prawdopodobnie kieruje się w góry żeby znaleźć sobie partnerkę! – czytamy.

Przeczytaj również: