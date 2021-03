Dziś możemy spodziewać się ponad 29 tysięcy nowych przypadków koronawirusa w Polsce – poinformował na antenie Polsat News Michał Dworczyk. Szef Kancelarii Premiera potwierdził, że w czwartek poznamy decyzję w sprawie nowych obostrzeń.

Ponad 29 tysięcy nowych przypadków koronawirusa w Polsce – takie dane prawdopodobnie będzie zawierał dzisiejszy raport Ministerstwa Zdrowia. Informację w tej sprawie na antenie Polsat News przekazał szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk. Oznacza to rekord – do tej pory w naszym kraju odnotowaliśmy maksymalnie niecałe 28 tysięcy zakażeń i było to w szczycie drugiej fali pandemii.

Michał Dworczyk zaznaczył, że sytuacja epidemiologiczna jest coraz trudniejsza, ponieważ wciąż mamy wzrostowy trend. „Wszystko wskazuje na to, że dzisiaj ponad 29 tysięcy nowych zachorowań. To trend wzrostowy w porównaniu do poprzedniego tygodnia” – stwierdził.

Szef Kancelarii Premiera zapowiedział, że w czwartek poznamy nowe obostrzenia, które będą obowiązywać również w Wielkanoc. Ich celem jest „przerwanie transmisji wirusa”. „Wiele wskazuje na to, że dodatkowe obostrzenia będą niezbędne. Widzimy, co się dzieje u naszych sąsiadów, którzy przedłużają lockdown. U nas też niestety trend jest wzrostowy, będziemy musieli podejmować decyzje, które jutro będą komunikowane” – dodał.

Źr.: Polsat News