Edyta Górniak opublikowała w sieci poruszający wpis poświęcony zmarłemu wczoraj Krzysztofowi Krawczykowi. Wokalistka mocno przeżywa śmierć wielkiego artysty. Do wpisu dołączyła również nagranie ukazujące ich wspólny występ sprzed lat.

„Nie wiem co powiedzieć. Ryczę jak dziecko” – rozpoczęła swój wpis Edyta Górniak. W poniedziałek około południa Krzysztof Krawczyk źle się poczuł i trafił do szpitala. Było to zaskoczenie, bo wyszedł z niego zaledwie dwa dni wcześniej, po zakażeniu COVID-19. Święta spędził w domu, razem z najbliższymi. Niestety, w poniedziałek jego życia nie udało się uratować.

„Krzysztofie Drogi.. Tak dużo siebie zostawiłeś dla Nas. Tyle pięknych! utworów, Twój niebywały potężny wokal, Twój uśmiech, Twoją życzliwość, Twoją skromność.” – pisze dalej Edyta Górniak. „Całe pokolenia dorastały, dojrzewały, zakochiwały się i tańczyły przy Twoich utworach. Polski Elvis.. jak pisali o Tobie w USA, a my czytaliśmy z dumą.” – dodała.

„Łagodny i piekielnie zdolny. Życzliwy, pracowity, bezkonfliktowy. Takim Cię poznałam, takim zabieram w Sercu.” – pisze Edyta Górniak. „Zawsze miałeś wspaniały kontakt z publicznością. Tak bardzo Dziękuję Ci za ten moment niezwykłej! Energii w Muzyce, który daliśmy Publiczności sopockiej i sobie wzajemnie, podczas Naszej współpracy.” – czytamy.

Edyta Górniak wspomina występ z Krzysztofem Krawczykiem

„Uklęknęłam przed Tobą ze szczęścia i z podziwu. A Ty – Wielka Legenda polskiej muzyki rozrywkowej, poczułeś się zawstydzony. I zdziwiony.. :)) Sercem dziecka chciałam zawsze wierzyć, że artyści są nieśmiertelni. Że sięgając Muzyką po Nasze najgłębsze uczucia, są gdzieś z pogranicza Światów.” – pisze Edyta Górniak. „Dziś, kolejny raz, jestem uderzona. Wniosłeś magię w życie milionów Polaków. Jesteś w każdym z Nas Krzysiu .. Dziękujemy Ci, że dałeś Nam tyle radości i wzruszeń przez wszystkie lata. Być może Bóg uznał, że to za trudne czasy dla niezwykłego Ciebie..” – napisała.

