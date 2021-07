Koalicja Obywatelska notuje wyraźny wzrost poparcia – wynika z sondażu pracowni Social Changes dla wPolityce.pl. Na czele pozostaje Prawo i Sprawiedliwość, które notuje jednak spadek o 1 pkt proc.

Z najnowszego sondażu Social Changes przeprowadzonego na zlecenie portalu wPolityce.pl wynika, że gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, najwięcej głosów uzyskałaby Zjednoczona Prawica. Na rządzące ugrupowanie chciałoby zagłosować 33 proc. badanych, co stanowi o spadek o 1 pkt proc. w stosunku do poprzedniego sondażu.

Bardzo dobre wyniki notują zarówno Polska 2050, jak i Koalicja Obywatelska. Poparcie dla ugrupowania Szymona Hołowni wzrosło o 1 pkt proc. – na Polskę 2050 chciałoby zagłosować 24 proc. badanych. Z kolei 21 proc. respondentów chciałoby oddać swój głos na Koalicję Obywatelską. Wzrost aż o 4 pkt proc. to prawdopodobnie efekt informacji o powrocie Donalda Tuska do polityki w Polsce.

Do Sejmu weszliby jeszcze przedstawiciele Lewicy i Konfederacji, które notują jednak spadki – odpowiednio o 1 i 2 pkt proc. Na Lewicę chciałoby zagłosować 9 proc. badanych, natomiast na Konfederację 8 proc. Zarówno Polskie Stronnictwo Ludowe, jak i Kukiz’15, znalazły się pod progiem wyborczym. Na oba ugrupowania chciałoby zagłosować po 2 proc. badanych.

Żr.: wPolityce.pl