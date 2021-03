Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu CBOS Prawo i Sprawiedliwość cieszy się największym poparciem w kraju. Głos w tej sprawie zabrał ekspert, Marcin Palade, który przy okazji skierował kilka zdań do dziennikarzy „Gazety Wyborczej”.

Sondaż wskazuje, że niekwestionowanym liderem rankingu pozostaje PiS. Na obóz Zjednoczonej Prawicy chęć głosowania zadeklarowało 33 proc. ankietowanych. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim badaniem nie zaszły żadne zmiany pod względem poparcia dla formacji rządzącej.

Na drugim miejscu zdaje się, że na dobre, zadomowił się powstający ruch Polska 2050. Szymon Hołownia może liczyć na 17 proc. głosów dla jego partii. Pomimo wszystko, jest to jednak wynik o 2 pkt. proc. gorszy, niż wskazywał poprzedni sondaż. Spadek o 1 pkt. proc. zalicza również Koalicja Obywatelska. Obecnie notuje poparcie na poziomie 11 proc., co niebezpiecznie zbliża ją do niżej notowanych ugrupowań opozycyjnych. Więcej TUTAJ.

Zdecydowanie zwycięstwo PiS wywołało wiele komentarzy w sieci. Głos ws. pozycji PiS w sondażowych badaniach zabrał Marcin Palade, ekspert od tego typu ankiet.

Marcin Palade z wiadomością dla „GW”

„Gazeta Wyborcza” w ostatnich dniach szeroko opisywała sprawę Daniela Obajtka. Opozycja liczyła przy tej okazji, iż wywołanie tego tematu odbije sę na poparciu dla partii rządzącej. Jak jednak pokazuje ostatni sondaż CBOS, nic takiego nie nastąpiło.

Marcin Palade uważa, że dalsze „grzanie” tematu Obajtka przez „GW” nie przyniesie żadnych korzyści politycznych dla opozycji. „Te ataki Wyborczej na @DanielObajtek ani nie zatrzymają konsolidacji wokół @PKN_ORLEN Lotosu i PGNiG, ani nie wywrócą sondażowych słupków” – napisał na Twitterze. „Dalsze grzanie tematu przez Czerską jest bezproduktywne” – dodał.