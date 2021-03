Najnowszy sondaż CBOS potwierdza, że pozycję lidera niezmiennie zajmuje Prawo i Sprawiedliwość. Drugie miejsce pewnie zajmuje ruch Polska 2050 Szymona Hołowni. Badanie przynosi natomiast fatalne wieści dla Koalicji Obywatelskiej. W sumie w Sejmie znaleźliby się reprezentanci pięciu ugrupowań.

Sondaż wskazuje, że niekwestionowanym liderem rankingu pozostaje PiS. Na obóz Zjednoczonej Prawicy chęć głosowania zadeklarowało 33 proc. ankietowanych. Oznacza to, że w porównaniu z poprzednim badaniem nie zaszły żadne zmiany pod względem poparcia dla formacji rządzącej.

Na drugim miejscu zdaje się, że na dobre zadomowił się powstający ruch Polska 2050. Szymon Hołownia może liczyć na 17 proc. głosów dla jego partii. Pomimo wszystko, jest to jednak wynik o 2 pkt. proc. gorszy, niż wskazywał poprzedni sondaż. Spadek o 1 pkt. proc. zalicza również Koalicja Obywatelska. Obecnie notuje poparcie na poziomie 11 proc., co niebezpiecznie zbliża ją do niżej notowanych ugrupowań opozycyjnych.

Fatalny sondaż dla PSL

Sondaż wskazuje, że do Sejmu weszłaby jeszcze Konfederacja, na którą gotowych jest głosować 7 proc. zadeklarowanych wyborców (to wynik o 1 pkt proc. lepszy niż w badaniu z lutego). Na swoją reprezentację może liczyć również Lewica, na którą swój głos zamierza oddać 6 proc. badanych (wzrost o 2 pkt proc.).

Wyniki poniżej progu wyborczego zanotowały natomiast: PSL z poparciem 2 proc. ankietowanych (bez zmian) oraz Kukiz’15 – 1 proc. poparcia (bez zmian). Aż 19 proc. ankietowanych powstrzymało się jednak przed wskazaniem konkretnego ugrupowania.

Sondaż CBOS przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL.

Źr. RMF FM