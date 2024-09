Dramatyczne zdarzenie w Ełku. Nie żyje 69-letni mężczyzna, który spadł z popularnej wieży widokowej nad Jeziorem Ełckim.

Do tragedii doszło w piątek 27 września. Około godziny 8 nad ranem niedaleko wieży widokowej szła kobieta. Jej uwagę przykuł leżący na ziemi mężczyzna. Gdy się zbliżyła okazało się, że nie żyje. Głos w tej sprawie, w rozmowie z portalem o2.pl, zabrała lokalna policja.

Agata Kulikowska, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Ełku, przyznała, że funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce potwierdzili zgon. Obecnie prowadzone są natomiast czynności wyjaśniające, by ustalić, w jaki sposób doszło do tragedii.

Wiele wskazuje jednak na to, że nie mieliśmy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem. Prawdopodobnie doszło do samobójstwa, a 69-letni mężczyzna po prostu skoczył z wysokiej wieży widokowej.

Śledczy ustalają obecnie, dlaczego mężczyzna mógł targnąć się na swoje życie i zdecydować na tak drastyczny krok. Jego ciało zostało zabezpieczone do sekcji zwłok, która wskaże, jaka była przyczyna śmierci.

Przeczytaj również: