Lady Gaga poinformowała, że niebawem ruszy sprzedaż jej nowej płyty pt. „Harlequin”. Tymczasem na okładce winylowego wydania albumu niespodziewanie pojawił się polski akcent. Odnajdujemy na niej słynny obraz Jana Matejki.

Lady Gaga zagrała jedną z głównych ról w filmie „Joker: Folie a Deux”. Piosenkarka ogłosiła również, że do sprzedaży trafi jej nowa płyta, na której znajdą się utwory ze ścieżki dźwiękowej do tego właśnie filmu.

Być może nie byłoby w tym nic zaskakującego, gdyby nie pewien szczegół na winylowym wydaniu płyty. Na odwrocie opakowania widzimy zdemolowany pokój z łóżkiem w centralnym miejscu. Nad nim natomiast wisi… obraz „Stańczyk” Jana Matejki z 1862 roku. Dzieło przedstawia błazna polskich królów z XVI w.

Ciekawostka nie uszła uwadze Muzeum Narodowego w Warszawie, w którego zbiorach znajduje się „Stańczyk”. „SZOK: MYŚLELIŚMY, ŻE JEDZIE DO LUWRU, A TYMCZASEM POJAWIŁ SIĘ NA PŁYCIE LADY GAGI” – napisano na facebookowym profilu muzeum. Nawiązano w ten sposób do wypożyczenia obrazu do Luwru, co nastąpi w najbliższym czasie.

„Czujni fani Jana Matejki zauważyli, że gwiazda muzealnych zbiorów pojawiła się na okładce płyty „Harlequin” niejakiej Lady Gagi. Album towarzyszy zbliżającej się premierze filmu „Joker: Folie à Deux”. My oczywiście wiemy, że Joker jest tylko jeden!” – czytamy dalej we wpisie muzeum.

Źr. Polsat News; facebook