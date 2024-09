Policjanci z Garwolina opublikowali szokujące nagranie zarejestrowane na trasie S17. Materiał zarejestrował jeden z kierowców przy użyciu wideorejestratora. Oglądając wideo widzimy, że tragedia wisiała na włosku.

Do Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie przesłano nagranie, na którym widać niebezpieczne zachowanie kierowcy. Poruszał się on drogą ekspresową S17 pod prąd. Do zdarzenia doszło kilka dni temu (17.09) około godz. 10 na wysokości Mierżączki (gm. Górzno).

Na nagraniu widać, jak kierowca przez swoją niebezpieczną jazdę zmusił do nagłego hamowania inny pojazd, który żeby uniknąć czołowego zderzenia zjechał ze swojego pasa, zmuszając do nagłych manewrów prawidłowo jadący samochód ciężarowy.

#Policja.nci z #Garwolin.a ustali kierowcę, który jechał pod prąd drogą ekspresową S17. Przez swoją niebezpieczną jazdę zmusił do nagłego hamowania inny pojazd. Mężczyzna tłumaczył, że wjechał na ekspresówkę pod prąd, bo wybrał niewłaściwy wjazd https://t.co/Nf0yo7TnmC. pic.twitter.com/y7Kpq5buGe — Policja Mazowsze (@PolicjaMazowsze) September 25, 2024

Policjanci ustalili, że oplem kierował 77-letni mieszkaniec powiatu garwolińskiego. Mężczyzna przyznał się do popełnienia tego czynu. Tłumaczył, że wjechał na ekspresówkę w złym kierunku, bo wybrał niewłaściwy wjazd.

Na kierowcę policjanci nałożyli mandat w wysokości 2 tys. zł i 15 punktów karnych. Kierowca może mówić o łagodnej karze, bo mogło skończyć się nie tylko jego śmiercią, ale również innych uczestników ruchu.

Przeczytaj również:

Źr. Policja