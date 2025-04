Elon Musk ostrzegł Europę przed tym, co może nadejść w nieodległej przyszłości. Miliarder i bliski współpracownik prezydenta Donalda Trumpa wziął zdalnie udział w kongresie włoskiej prawicowej Ligi wicepremiera Matteo Salviniego.

„Mam nadzieję, że USA i Europa zdołają zawrzeć bardzo bliskie partnerstwo. Już jest sojusz, ale mam nadzieję, że będzie jeszcze bardziej zacieśniony i silny” – mówił Musk.

Odniósł się również do ceł nałożonych ostatnio m.in. na Europę przez USA. „Przejdziemy do sytuacji zerowych ceł w przyszłości, w stronę wolnej wymiany” – zapowiedział Musk. „To moja nadzieja na przyszłość (…), to jest rada, jaką dałem prezydentowi Trumpowi” – przyznał.

Musk ostrzegł też przed zagrożeniami. „Widzimy ogromny wzrost liczby ataków we Włoszech i w Europie. Media starają się zredukować liczbę ataków terrorystycznych, ale coraz częściej dochodzi do zabijania ludzi” – mówił Musk. „Zobaczymy masowe ataki, masowe masakry. Taka jest tendencja. To doprowadzi do prawdziwej masakry w Europie” – ostrzegał.

Źr. Radio ZET