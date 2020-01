Od kilku dni trwa zamieszanie wokół brytyjskiej rodziny królewskiej. Tymczasem królowa Elżbieta II w końcu zabrała publicznie głos w sprawie jej wnuka księcia Harry’ego i Meghan. Para wydała oświadczenie, w którym poinformowała, że rezygnuje ze swoich ról w rodzinie królewskiej.

Kilka dni temu Harry i Meghan opublikowali wspólne oświadczenie, w którym poinformowali, że liczą na przyjęcie “bardziej progresywnej” roli, ale zamierzają “w dalszym ciągu w pełni wspierać” królową Elżbieta II. Co więcej, oboje zamierzają dzielić swój czas pomiędzy Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone. Konsekwencje decyzji nie są do końca jasne. Wiele wskazuje jednak na to, że Harry zrzeknie się swoich praw do brytyjskiego tronu i przy okazji wszystkich dochodów z królewskiej kasy. W oświadczeniu podkreślili, że zamierzają podjąć pracę, aby uniezależnić się finansowo.

Szybko okazało się, że Harry i Meghan ogłosili decyzję bez informowania rodziny. Królowa Elżbieta II miała być bardzo rozżalona, bo o wszystkim dowiedziała się z mediów. Jeden z członków rodziny królewskiej przyznał, że „królowa jest zdruzgotana”. „To nie w porządku wobec królowej, która nie zasłużyła na takie traktowanie. Rodzina rozumie, że chcą zrobić coś innego i jest całkowicie gotowa im pomóc, ale ludzie są zdruzgotani tą decyzją.” – mówi członek rodziny królewskiej.

Elżbieta II przerywa milczenie

Dzisiaj odbyła się w tej sprawie narada rodziny królewskiej, po której pojawiło się oświadczenie królowej. „Dzisiaj rodzina odbyła konstruktywną dyskusję nad przyszłością wnuka i jego rodziny.” – informuje Elżbieta II. „Moja rodzina i ja całkowicie wspieramy pragnienie Harry’ego i Meghan do rozpoczęcia nowego życia jako młoda rodzina.” – czytamy w oświadczeniu.

„Wolelibyśmy, żeby pozostali członkami Rodziny Królewskiej w pełnym wymiarze, jak było to do tej pory, jednak szanujemy ich życzenie, aby prowadzić niezależne życie pozostając częścią rodziny.” – napisała Elżbieta II.

