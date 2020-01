W środę wieczorem brytyjski książę Harry i jego żona Meghan Markle poinformowali o niespodziewanej decyzji. Oboje postanowili zrezygnować ze swoich ról w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Jak się okazuje, królowa Elżbieta II dowiedziała się o wszystkim z mediów. Nie kryje żalu.

Harry i Meghan opublikowali oświadczenie, w którym poinformowali, że liczą na przyjęcie “bardziej progresywnej” roli, ale zamierzają “w dalszym ciągu w pełni wspierać” królową Elżbietę II. Co więcej, oboje zamierzają dzielić swój czas pomiędzy Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone.

„Ten balans geograficzny pozwoli nam na wychowanie naszego syna w sposób zgodny z tradycją królewską, w której się urodził, a także zapewni naszej rodzinie przestrzeń, która pozwoli skupić się na kolejnym rozdziale naszej historii. W tym uruchomienia własnej organizacji charytatywnej.” – piszą Harry i Meghan.

Konsekwencje decyzji nie są do końca jasne. Wiele wskazuje jednak na to, że Harry zrzeknie się swoich praw do brytyjskiego tronu i przy okazji wszystkich dochodów z królewskiej kasy. W oświadczeniu podkreślili, że zamierzają podjąć pracę, aby uniezależnić się finansowo.

Jak się okazuje, królowa Elżbieta II dowiedziała się o decyzji jaką podjął Harry z doniesień medialnych. Jeden z członków rodziny królewskiej przyznał, że „królowa jest zdruzgotana”. „To nie w porządku wobec królowej, która nie zasłużyła na takie traktowanie. Rodzina rozumie, że chcą zrobić coś innego i jest całkowicie gotowa im pomóc, ale ludzie są zdruzgotani tą decyzją.” – mówi członek rodziny królewskiej.

Źr. onet.pl