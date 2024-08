Ja jestem bardzo za równością we wszystkich możliwych obszarach, a równość znaczy równość – oświadczyła minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w TVP Info. Szefowa resortu funduszy i polityki regionalnej opowiedziała o emeryturach kobiet.

Czy kobiety powinny mieć takie same uprawnienia emerytalne jak mężczyźni? W Polsce, pomimo, że ich średnia wieku znacznie przewyższa mężczyzn, to one przechodzą wcześniej na emeryturę. To z kolei odbija się często na wysokości świadczenia.

Swoją opinią w tej sprawie podzieliła się minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w TVP Info. – To jest ciekawe, bo głosy są w obie strony. Znaczy podnoszą się głosy mężczyzn, którzy mówią, że to dyskryminacja, bo muszą pracować 5 lat dłużej i kobiet, które mówią, że to dyskryminacja, bo otrzymują mniejsze emerytury – zauważyła.

Szefowa resortu resortu funduszy i polityki regionalnej zwróciła uwagę na średnią wieku kobiet oraz przypomniała, jak wpływa to na wysokość świadczeń. – Jeżeli wcześniej przechodzą na emeryturę i żyją dłużej, a wiemy, że emerytura jest wyliczana także jeżeli chodzi o okres bycia na tej emeryturze, w efekcie ta emerytura, którą otrzymują, jest bardzo często po prostu emeryturą minimalną i dlatego to tak ważne, żeby o tym rozmawiać – podkreśliła.

Minister o emeryturach kobiet w Polsce. Podzieliła się swoim pomysłem

– Żeby tego trudnego tematu nie chować pod dywan, bo on jest trudny, tylko rozmawiać i tłumaczyć, że dłuższa praca, jeżeli taki jest wybór seniora czy seniorki, powoduje większe składkowanie, godną, lepszą emeryturę – dodała.

Zastrzegła jednak, że nie jest to jej stanowisko, jako przedstawiciela rządu Donalda Tuska, lecz jej prywatna opinia. – Uważam, że należy zbliżać ten wiek emerytalny kobiet i mężczyzn. To moje osobiste zdanie. Nie mówię już teraz jako ministra, mówię jako osoba – podkreśliła.

– Jestem bardzo za równością we wszystkich możliwych obszarach, a równość znaczy równość. To znaczy należy się równość płac dla kobiet, ale także jestem za zbliżeniem wieku w obszarze emerytalnym, jestem za równą opieką nad dziećmi, jeżeli dochodzi do rozwodu. Wszystkie te obszary muszą być widziane równościowo z obu stron – dodała.

Przeczytaj również: