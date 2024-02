Henryk Gołębiewski, znany aktor kojarzony z wielu ról serialowych, ujawnił wysokość swojej emerytury. Przyznał jednocześnie, że był zaskoczony, gdy zobaczył jej wysokość.

Gołębiewski zadebiutował na ekranie telewizyjnym jako młody chłopak w czasach PRL. Można go było zobaczyć m.in. w „Wakacjach z duchami”, „Podróży za jeden uśmiech” czy „Stawiam na Tolka Banana”.

Gdy był dorosły oferty nie spływały tak często, więc zajął się pracą fizyczną. Do filmu powrócił jednak w 2002 roku rolą w „Edim”. Później grał mniej lub bardziej eksponowane role w serialach i filmach. Ostatnio możemy oglądać go natomiast w serialu „Lombard. Życie pod zastaw”.

Obecnie Gołębiewski jest na emeryturze, jednak cały czas dorabia sobie na ekranie. Niedawno aktor ujawnił, jaką otrzymuje emeryturę od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Henryk Gołębiewski ujawnił wysokość swojej emerytury

Popularny aktor przyznał, że był zaskoczony wysokością swojej emerytury, którą obecnie pobiera. Spodziewał się bowiem, że będzie ona dużo niższa, tymczasem nie jest może ekstremalnie wysoka, ale biorąc pod uwagę fakt, że Gołębiewski wciąż do niej dorabia, pozwala mu na godne życie.

– Jestem już na emeryturze i dostaję 1600 zł miesięcznie, co i tak mnie zaskoczyło, bo myślałem, że dostanę góra 500 zł. (…) Jednego miesiąca dorobię trochę więcej, kolejnego mniej i jakoś się to wszystko kręci. Mam dach nad głową, rachunki popłacone, do garnka też jest co włożyć – powiedział.

Gołębiewski przyznał też, że dorabia jednocześnie jako monter klimatyzacji, co pozwala mu na utrzymanie rodziny. Aktor ma żonę i 15-letnią córkę.

