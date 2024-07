Wybory prezydenckie już za rok. W mediach pojawiają się już pierwsze sondaże potencjalnych kandydatów. Ostatni IPSOS dla DoRzeczy.pl może zawierać cenną wskazówkę, jeśli chodzi o pretendenta z PiS. Okazuje się, że jest ktoś, kto ma lepszy wynik, niż były premier Mateusz Morawiecki…

Wybory prezydenckie odbędą się w przyszłym roku. Choć czasu jest coraz mniej, na razie wiadomo tylko tyle, że startować w nich nie będzie Andrzej Duda, ponieważ kończy drugą kadencję.

W kontekście kandydatów Koalicji Obywatelskiej najczęściej wymienia się Rafała Trzaskowskiego. Ale z kim przyjdzie mu się zmierzyć, tego nie wiadomo. W ostatnich miesiącach mówiło się o planie startu byłego premiera Mateusza Morawieckiego. Jednak ostatni sondaż IPSOS dla DoRzeczy.pl sygnalizuje inną drogę dla Prawa i Sprawiedliwości.

Chodzi o Patryka Jakiego. Polityk uzyskał lepszy wynik niż były premier. W wariancie II tury Trzaskowski vs. Morawiecki poparcie rozkłada się na poziomie 48 proc. do 38 proc., zaś w wariancie Trzaskowski vs Jaki jest to odpowiednio 49 proc. do 39 proc.

Co na to sam zainteresowany? – Jestem gotowy do startu, ale nie muszę kandydować. Jestem młody. Mogę poczekać – powiedział w rozmowie z „Super Expressem”.

Jaki podchodzi do sprawy startu asekuracyjnie, wskazując, że liczy się interes całej formacji. – Najważniejsze, aby kandydatem całego obozu był ktoś, kto chce i może walczyć o zwycięstwo oraz jeśli zostanie prezydentem nie będzie się bał działać – podkreślił.

– Czasy się zmieniły, ekipa Tuska stworzyła w Polsce instytucjonalne bezprawie. Wiec my potrzebujemy kogoś, kto jak wygra, nie będzie się bał bronić Polski przed bandytami – zaapelował.