Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że propagandyści z Białorusi ponownie wykorzystali Emila Czeczko. Polski dezerter, na którym w Polsce ciążą wyroki znów opowiadał w białoruskich mediach o rzekomym „rozstrzeliwaniu imigrantów” na terenie Polski.

W czwartek były polski żołnierz, który uciekł na Białoruś, Emil Czeczko wystąpił na konferencji prasowej. Dezerter znów opowiadał o rzekomych zbrodniach na imigrantach. Tym razem stwierdził, że w okresie od 9 do 18 czerwca ubiegłego roku, dziennie strzelał do 20 imigrantów.

„Codziennie do 18 czerwca zabierano nas na patrol, kupowano nam 6-8 puszek piwa, o zmierzchu, po zachodzie słońca, strzelałem do grup migrantów liczących około 20 osób” – mówił Czeczko. Dodał, że łącznie mogło zginąć w tym czasie od 200 do 700 osób.

Czytaj także: Zdjęcia z Białorusi zaniepokoiły ekspertów! Chodzi o ten szczegół. „Inwazja nastąpi dopiero wtedy” [FOTO]

Twierdzenia dezertera doczekały się komentarza Żaryna. „Zgodnie z przewidywaniami białoruska propaganda znów użyła Emila Czeczko, dezertera, który zdradził Polskę i uciekł na Białoruś, do legitymizowania absurdalnych insynuacji reżimu Łukaszenki przeciwko Polsce” – napisał rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych.

Działania informacyjne bazujące na kłamstwach Emila Czeczko muszą być analizowane przez pryzmat szerszych działań przeciwko Zachodowi. Tu tłumaczę dlaczego Polska jest obecnie mocniej atakowana przez rosyjską i białoruską propagandę. 2/2https://t.co/cgDj2x7j6z — Stanisław Żaryn (@StZaryn) February 10, 2022

„Działania informacyjne bazujące na kłamstwach Emila Czeczko muszą być analizowane przez pryzmat szerszych działań przeciwko Zachodowi.” – dodał w kolejnym wpisie.

Czytaj także: Biden ostrzega przed wojną! „Amerykanie powinni bezzwłocznie wyjechać z Ukrainy”

Źr. twitter; Polsat News