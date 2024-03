Emmanuel Macron zamieścił wpis w języku polskim na platformie „X”. Prezydent Francji nawiązał do bezpieczeństwa Europy.

W piątek w Berlinie odbyły się rozmowy z udziałem przywódców państw Trójkąta Weimarskiego. W spotkaniu uczestniczyli prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz oraz premier RP – Donald Tusk.

Już po zakończeniu rozmów wpis zamieścił ten pierwszy. Co ciekawe, zrobił to w języku polskim. Macron nawiązał w nim do bezpieczeństwa Europy w obliczu sytuacji za naszą wschodnią granicą.

– Francja, Niemcy i Polska, razem, zdeterminowane, by wspierać Ukrainę na każdym poziomie i w dłuższej perspektywie i nigdy nie pozwolić Rosji wygrać. Dla naszego bezpieczeństwa, dla Europy. Nasza jedność jest naszą siłą – napisał Macron na profilu społecznościowym.

Co ciekawe, wcześniej Macron stwierdził na portalu „X”, po wywiadzie dla TF1 i France 2, że „jeśli pozwolimy Ukrainie przegrać tę wojnę , to na pewno Rosja zagrozi Mołdawii, Rumunii i Polsce. Rosja stała się potęgą, która chce się rozwijać i jest pewne, że na tym nie poprzestanie”.

