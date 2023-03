Nadal wybrzmiewają echa tragedii w Zamościu. Okazuje się, że zakatowany na śmierć 16-latek był synem znanego muzyka. Zarówno ojciec, jak i syn już nie żyją…

Mieszkańcy Zamościa wciąż nie dowierzają w to, co stało się na tamtejszym osiedlu Planty. To tam został pobity na śmierć 16-letni Eryk. Sprawcami byli jego rówieśnicy.

Zrozpaczona mama chłopaka udzieliła wywiadu dla telewizji Polsat News. Podczas rozmowy przyznała, że jest zszokowana faktem, iż do tragedii doszło w biały dzień, a jej synowi nikt nie pomógł. Dookoła było przecież sporo osób, które musiały widzieć jego dramat.

Po śmierci 16-latka komunikat wydał popularny zespół muzyki dance – Solaris. Okazuje się, że Eryk był synem jednego z muzyków wchodzących w skład grupy.

Zespół Solaris wydał komunikat ws. śmierci 16-letniego Eryka

Zespół Solaris to grupa o charakterystyce dance/disco-polo. To jej członkiem był Marek, ojciec 16-letniego Eryka. On, podobnie jak jego syn, już nie żyje…

– Kochani…. Z wielkim bólem żalem i niedowierzaniem informujemy o pogrzebie śp Eryka Romanowskiego. Był on synem śp. Marka, który kiedyś był członkiem zespołu SOLARIS Składamy najszczersze kondolencje Iwonie i całej rodzinie zamordowanego bestialsko Eryka. Mamy nadzieję że winni zostaną ukarani adekwatnie do uczynionego czynu. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie – napisano na facebookowym profilu zespołu.

Zespół Solaris w 1990 roku założył Piotr Wójcik. Fani disco-polo z pewnością kojarzą grupę i znają wiele jej utworów. W 2011 roku Solaris brał nawet udział w preselekcjach do Eurowizji z piosenką „Czuję moc”.

