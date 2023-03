Grupa nastolatków skatowała na śmierć swojego 16-letniego kolegę. Cała Polska żyje tragedią, tragedią w Zamościu. Poruszający gest młodych mieszkańców miasta.

Polacy żyją tragedią, która miała miejsce 28 lutego na osiedlu Planty w Zamościu. To tam, grupa nastolatków dokonała brutalnej napaści na swojego 16-letniego znajomego. Chłopak został pobity ze skutkiem śmiertelnym.

Do akcji wkroczyła policja. W związku ze sprawą funkcjonariusze zatrzymali troje 16-latków oraz jednego 17-latka. W piątek informowaliśmy, że 17-letni Daniel G. spędzi najbliższe trzy miesiące w areszcie. Z informacji medialnych wynika, że prokuratura podejrzewa, że to on zadał decydujący, śmiertelny cios, który pozbawił 16-latka życia.

Wzruszający gest mieszkańców Zamościa. Młodzież reaguje na zbrodnię

Mieszkańcy Zamościa są wstrząśnięci morderstwem. Postanowili wyjść z inicjatywą. W piątek, 3 marca, przez miasto przejdzie Marsz Przeciwko Przemocy. Pomysłodawcą wydarzenia jest młodzież OHP Zamość.

„W związku z ostatnim tragicznym wydarzeniem, jakie miało miejsce 28 lutego na osiedlu Planty, powiedzmy „NIE PRZEMOCY i agresji wśród młodzieży!” – napisano w komunikacie umieszczonym przez organizatorów. „Zbieramy się na parkingu pod Lunetą, następnie przechodzimy na miejsce gdzie zginął uczeń Ekonomika” – czytamy.

