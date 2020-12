Znana projektantka Ewa Minge skomentowała za pośrednictwem mediów społecznościowych to, co zobaczyła niedawno w telewizji. Chodzi o reklamy z motywami świątecznymi, które projektantka uznała za bardzo nietrafione w obecnej sytuacji.

Ewa Minge przyznała, że pandemia i obostrzenia mocno dały się w kość jej firmie, ale także wielu innym polskim przedsiębiorcom. „Mam nadzieje , że uda się jednak dotrwać do lepszego czasu. I łatwiej nam będzie znosić tak bardzo nie trafione w tym roku reklamy świąteczne .” – pisze projektantka na swoim profilu na Instagramie.

„Strach włączyć dosłownie telewizor. Polska na kolanach. Wiele branż stoi pod szubienicą, a tu z ekranów telewizorów wyskakują radosne celebrytki z najwyższej cenowo półki, z wielkimi zakupami świątecznymi i szerokim uśmiechem” – pisze dalej Ewa Minge.

Ewa Minge krytycznie o reklamach

„Nie mam nic przeciwko reklamie , wręcz odwrotnie ale może warto zrobić to mniej na bogato a bardziej jakoś pod serce, żeby człowiek kupując miał świadomość, ze nie jest częścią blichtru a wspiera np polskie marki . Może jakiś datek od sprzedanych produktów na ratowanie tych co leżą ? Może karma dla zwierząt w schroniskach ?” – zastanawia się Ewa Minge.

„Cholera, moje durne serce zawsze prowadzi mnie w naiwnym kierunku. Ale wszystko czego mogę sobie dzisiaj pogratulować , to dotrwanie do urlopu świątecznego , który od lat jest naszą tradycją . Tym razem bez początku z huczną firmową wigilią ale jesteśmy nadal razem . Zamykamy rok horroru , strachu, stresu , niemocy… Rok dla nas najtrudniejszy w historii ale póki co wygrany , bo zamykamy go razem .” – podsumowała swój wpis Ewa Minge.

Nowe przypadki koronawirusa

W sobotę Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 11 267 nowych potwierdzonych przypadkach zakażeń w ciągu ostatniej doby. Niestety wzrósł także bilans zgonów, bo koronawirus przyczynił się do śmierci kolejnych 483 osób. „Z powodu COVID-19 zmarło 108 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 375 osób.” – precyzuje komunikat resortu zdrowia.

Od początku pandemii na terenie Polski odnotowano dotąd już 1 194 110 przypadków zakażeń. Niestety koronawirus przyczynił się do śmierci 25 254 osób.

Źr. Instagram; tysol.pl